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Asya Borsalarında Karışık Seyir: Teknoloji Hisseleri Dikkat Çekiyor

Asya borsaları, ABD'nin tarifeleriyle ilgili belirsizlikler ve teknoloji hisselerinin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 10:00
Asya Borsalarında Karışık Seyir: Teknoloji Hisseleri Dikkat Çekiyor

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler, yatırımcılar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Teknoloji hisseleri öncülüğünde bölgede yaşanan yükseliş, dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın açıklayacağı karşılıklılık esaslı tarifelerin etkileri yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Ayrıca bölgeden gelebilecek olası misilleme açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Japonya ve Çin Verileri

Asya borsalarının durumuna ilişkin bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da şubat ayına ait işsizlik oranı %2,4 ile beklentilerin altında kalmış durumda. Ülkede mart ayı için açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,4 olmasına rağmen zayıf seyrini sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin tarafında mart ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 51,2 olarak öngörülerin üzerinde gerçekleşerek güçlü bir performans sergiliyor.

Borsa Göstergeleri

Bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,1 düşüşle 35.569 puandan kapanırken, Güney Kore'deki Kospi endeksi %1,6 artış ile 2.521 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,6 artışla 23.255 puandan işlem görmekte, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi ise %0,3 değer kazanarak 3.346 puanda seyrediyor. Hindistan'daki Sensex endeksi ise %1,6 düşüşle 76.155 puanda bulunuyor.

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