Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hindistan Hariç

Asya borsalarında Hindistan dışında negatif bir seyir gözlemleniyor; ABD'deki istihdam verileri bekleniyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:48
Asya Borsalarında Negatif Seyir: Hindistan Hariç

Asya borsalarında Hindistan hariç negatif bir seyir gözlemleniyor. Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin devam etmesi, karışık bir seyir yaratmış durumda. Yatırımcıların gözleri ise, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Asya tarafında, Çin ve Japonya ekonomilerindeki riskler de devam ederken, Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil arzının talebin üzerinde olması nedeniyle bu ay devlet tahvili alımlarını askıya alacağını açıkladı. Banka, piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını belirleyeceğini duyurdu.

Diğer yandan, Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, hanehalkı harcamaları kasım ayında yıllık %0,4 ile beklenenden daha az geriledi. Bu gelişmeler paralelinde, Japonya'daki Nikkei 225 endeksi %1 değer kaybıyla 39.209 puandan, Güney Kore'deki Kospi endeksi %0,2 azalışla 2.516 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,9 düşüşle 19.063 puana, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi %1,1 değer kaybıyla 3.178 puana ve Hindistan'daki Sensex endeksi ise %0,1 artışla 77.684 puan seviyesinde bulunuyor.

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