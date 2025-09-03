DOLAR
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

ABD kaynaklı mali endişeler ve tahvil satışları Asya piyasalarına yayıldı; Japonya tahvil getirileri yükselirken bölge genelinde çoğu borsa geriledi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:47
Bölge piyasaları ABD'deki mali endişeler ve küresel tahvil satışlarıyla baskı altında

Asya borsaları, ABD kaynaklı artan mali endişelerin ve dünya genelinde tahvil piyasalarındaki satış baskısının etkisiyle güne negatif başladı; Güney Kore hariç çoğu piyasa geriledi.

Küresel piyasalarda, özellikle gelişmiş ülke tahvillerindeki satışlar dikkat çekiyor. Japonya'nın 10, 20 ve 30 yıllık devlet tahvil getirilerindeki yükseliş öne çıkarken, ülkenin 20 yıllık tahvil faizi yüzde 2,67 ile 2000 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Japonya'nın 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,26 ile tüm zamanların zirvesini gördü.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, İşiba Şigeru ile ekonomi ve finans piyasalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını açıkladı. Ueda toplantıda BoJ'un faiz artırımına yönelik duruşunda değişiklik olmadığını ve görüşmede döviz konularının ele alındığını belirtti.

Aynı zamanda, Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yılı dolayısıyla düzenlenen tören de yakından izlendi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin." ifadelerini kullandı.

Bölgede açıklanan ekonomik veriler de takip edildi: Japonya'da ağustos ayı hizmet sektörü PMI 53,1, bileşik PMI 52; Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI 53, bileşik PMI 51,9. Bu endekslerin tamamı aylık bazda artış gösterdi.

Piyasa kapanışları ve anlık veriler şöyle gerçekleşti: Nikkei 225 yüzde 0,82 düşüşle 41.961,50 puandan, Kospi yüzde 0,38 yükselişle 3.184,42 puandan kapandı. Şu sıralarda Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 azalışla 3.818 puanda, Hang Seng yüzde 0,6 kayıpla 25.351 puanda bulunuyor. Sensex ise önceki kapanışının yüzde 0,02 altında 80.138 puandan işlem görüyor.

