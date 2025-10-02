Asya'nın En Değerli Şirketleri: TSMC Lider, Teknoloji Öne Çıkıyor

Ocak–Ekim döneminde Asya'nın en değerli şirketleri teknoloji ağırlıklı; TSMC 1,417 milyar dolar ile lider, ilk 10'da 7 Çinli firma yer alıyor.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 11:08
Yılın son çeyreğine girilirken, Asya piyasalarının en değerli 10 şirketinden ilk 4'ü teknoloji sektöründen geliyor. Ocak–Ekim döneminde bölgedeki yüksek volatiliteye rağmen teknoloji ve finans şirketleri öne çıktı.

TSMC Zirvede: Bölgesel ve Küresel Konum

Ocak–Ekim döneminde Asya'nın en değerli şirketi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oldu. TSMC'nin piyasa değeri ekim sonu itibarıyla 1 trilyon 417 milyar dolar seviyesine ulaştı ve şirket dünya sıralamasında 10. sırada yer aldı.

Teknoloji Devleri Arkasından Geliyor

TSMC'yi piyasa değeri açısından takip edenler arasında Çinli teknoloji grubu Tencent yer alıyor. Tencent'in piyasa değeri 771 milyar 720 milyon dolar ile Çin'in en değerli şirketi olurken, dünya sıralamasında 15. sırada bulunuyor.

Asya'nın üçüncü en değerli şirketi Alibaba olup piyasa değeri 428 milyar 970 milyon dolar olarak kaydedildi. Bunu Samsung takip ediyor; Samsung'un piyasa değeri 388 milyar 870 milyon dolar. Bu veriler, bölgenin en değerli ilk 4 şirketinin teknoloji sektöründe yer aldığını gösteriyor.

Finans ve Diğer Sektörler

Listede öne çıkan bir diğer sektör finans. İlk 10 şirketten 3'ü finans sektöründe faaliyet gösteriyor ve bu üçü de Çin merkezli bankalar. Listenin 5. sırasında ICBC bulunuyor; piyasa değeri 345 milyar 480 milyon dolar. ICBC'yi Agricultural Bank of China (319 milyar 640 milyon dolar) izliyor.

Listenin geri kalanında ise CATL (Çin, batarya/elektrik sistemleri) 259 milyar 870 milyon dolar, Toyota (Japonya, otomotiv) 258 milyar 260 milyon dolar, Kweichow Moutai (Çin, alkollü içecek) 253 milyar 840 milyon dolar ve China Construction Bank (Çin, finans) 252 milyar 650 milyon dolar yer aldı.

Hisse Performansları: Alibaba Öne Çıktı

Yılın son çeyreğine girerken Asya'nın en değerli 10 şirketi arasında yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan Alibaba oldu. Alibaba hisseleri, geçen yıl sonundan bu yana yüzde 114,81 yükselerek 177 Hong Kong dolarına çıktı.

Alibaba'nın son dönemdeki yükselişinde şirketin yapay zeka modeli "Qwen3"'ün daha ucuz maliyetle eğitilen ve yüksek performans gösteren açık kaynaklı versiyonunu duyurması etkili oldu. Geliştirici ekip, GitHub üzerinden paylaştığı notlarda yeni model mimarisinin performansı maksimize etmeye ve işlem maliyetini azaltmaya yönelik yenilikler sunduğunu belirtti. Bu duyurunun etkisiyle Alibaba hisseleri Eylül ayında Hang Seng'de yüzde 53 prim yaptı.

Yıl başından bu yana en çok değer kazanan şirketleri sırasıyla %114,81 ile Alibaba, %59 ile Tencent, %57,7 ile Samsung, %51,1 ile CATL, %24,9 ile Agricultural Bank of China, %21,4 ile TSMC ve %10,1 ile ICBC takip etti.

Diğer yandan, 3. çeyrek sonu itibarıyla Asya'nın 8. en değerli şirketi konumundaki Toyota'nın hisseleri aylık bazda yüzde 9,4 düşüşle 2.849,5 Japon yeni'ne geriledi. Hisse bazlı düşüşte Kweichow Moutai yüzde 5,3 ve China Construction Bank yüzde 2,1 kayıp bildirdi.

Asya'nın En Değerli 10 Şirketi

1. TSMC — Piyasa Değeri: 1 trilyon 417 milyar dolar; Ülke: Tayvan; Sektör: Teknoloji; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %21,4

2. Tencent — Piyasa Değeri: 771 milyar 720 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Teknoloji; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %58,99

3. Alibaba — Piyasa Değeri: 428 milyar 970 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Teknoloji; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %114,81

4. Samsung — Piyasa Değeri: 388 milyar 870 milyon dolar; Ülke: Güney Kore; Sektör: Teknoloji; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %57,7

5. ICBC — Piyasa Değeri: 345 milyar 480 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Finans; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %10,1

6. Agricultural Bank of China — Piyasa Değeri: 319 milyar 640 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Finans; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %24,9

7. CATL — Piyasa Değeri: 259 milyar 870 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Elektrik/Batarya; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %51,1

8. Toyota — Piyasa Değeri: 258 milyar 260 milyon dolar; Ülke: Japonya; Sektör: Otomotiv; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %-9,4

9. Kweichow Moutai — Piyasa Değeri: 253 milyar 840 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Alkollü içecek; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %-5,3

10. China Construction Bank — Piyasa Değeri: 252 milyar 650 milyon dolar; Ülke: Çin; Sektör: Finans; Hisse Fiyatı Değişim Oranı: %-2,0

