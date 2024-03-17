ATM'ye giden şok geçirecek! Parayla dönmeyi bekleyene kötü haber!

Enflasyonun yükselişi karşısında, bazı bankalar para çekme limitlerini artırırken, diğerleri beklenen yükseltmeyi gerçekleştirmeyerek müşterilerini zor durumda bırakıyor. Türkiye’de süregelen enflasyon dalgalanmaları, finansal işlemlerde beklenmedik değişimlere sebep olmakta.

Geçtiğimiz yıl içinde, enflasyonun yükselmesiyle birlikte, bankaların uyguladığı günlük 2,500 lira olan para çekme sınırı 5,000 liraya çıkarıldı. Ancak, 2024’ün başlamasıyla, enflasyonun devam eden etkisi nedeniyle, hem devlet hem de özel sektör bankaları bu limiti genel olarak 10,000 liraya yükseltme kararı aldılar. Yine de, bazı bankaların para çekme limitlerini 7,500 lira olarak belirleyerek, nakit çekimini sınırlama ve müşteriler üzerinde bir denge unsuru olarak kullanma eğilimi gözlemleniyor.





Belirlenen limitin aşılması halinde, yüksek oranlarda komisyon kesintisi uygulanmakta ve bu durum, 7,500 lira limitinin yetersiz kaldığını düşünen pek çok müşteriyi mağdur etmekte. Bankalar, şubelerdeki olası uzun bekleme sürelerini azaltmak amacıyla, gişe işlemleri için minimum limitler belirlemişlerdir. 10,000 lira altındaki işlemler için ATM kullanımı teşvik edilirken, daha yüksek meblağlar için müşterilere gişe hizmetleri sağlanmaktadır.