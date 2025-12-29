DOLAR
DAP Bölgesi'ne 12 Yılda 13,4 Milyar TL Destek

DAP İdaresi 2013-2025 arasında 15 ilde 2.086 projeye 13 milyar 433 milyon 929 bin 693 TL aktardı; desteklerin %81'i tarım ve kırsal kalkınmaya yönlendirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:49
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, düzenlediği basın toplantısında DAP'ın bölgeye yönelik çalışmalarını ve 2013-2025 dönemindeki mali veriyi paylaştı.

Genel Bilanço

Prof. Dr. Demirdöğen, yaptığı değerlendirmede, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2013-2025 yılları arasında DAP Bölgesi'ndeki 15 ilde hayata geçirilen projelere 13 milyar 433 milyon 929 bin 693 TL ödenek aktarıldığını bildirdi. Bu süreçte toplam 2.086 proje ile bölgenin üretim kapasitesi, yaşam kalitesi ve beşerî sermayesi güçlendirildi.

Desteklerin dağılımında; %81 tarım ve kırsal kalkınma, %9 beşerî ve sosyal kalkınma, %10 ise diğer alanlara yönlendirildi.

Tarım ve Hayvancılığa Somut Yatırımlar

Sulama altyapısında önemli ilerleme kaydedildi: 26 proje ile 41.979 dekar tarım arazisinin sulamaya açılması hedeflendi, aynı dönemde 29,81 kilometre açık kanal ve 47,38 kilometre kapalı kanal inşa edildi. Meralar iyileştirildi ve bitkisel üretim altyapısı güçlendirildi.

Bitkisel üretim destekleri kapsamında 18 proje ile 691 modern tarım makinesi üreticilere teslim edildi, 19 sera kuruldu, 1.948 çiftçiye 478.600 kilogram tohum dağıtıldı ve 321 dekar kapama meyve bahçesi tesis edildi.

Hayvancılık alanında yürütülen 19 proje ile ahır, ağıl, hayvan pazarı, kesimhane ve arıcılık tesisleri kuruldu. Üreticilere 200 süt soğutma tankı, 30 seyyar çoban evi ve çeşitli ekipmanlar sağlandı.

Eğitim ve Kültür Yatırımları

Eğitim ve kültür alanında kütüphaneler, kültürel miras projeleri, atölyeler ile köy okulu onarım ve restorasyon çalışmaları gibi sosyal yaşamı destekleyen yatırımlar hayata geçirildi. Bu kapsamda toplam 15 proje uygulandı.

2025 Faaliyetleri ve İleriye Dönük Adımlar

DAP İdaresi, 2025 yılında da bölgesel kalkınma çalışmalarını sürdürerek 15 ilde 78 projeye 525 milyon TL destek sağladı. Bu yatırımların bölgenin tarımsal üretimini ve kırsal kalkınmasını güçlendirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Osman Demirdöğen, toplantı sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

