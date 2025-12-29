DOLAR
Ev Sorunları İş Performansını Yüzde 30 Düşürüyor: Wellbees 2025 Esenlik Haritası

Wellbees 2025 Esenlik Haritası, evlilik ve ilişkiler ile kaygı-stresin çalışan verimliliğini sarstığını; ev sorunlarının iş performansında %30’a varan kayıp yarattığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:55
Wellbees 2025 Esenlik Haritası: Ev yaşamı iş performansını zayıflatıyor

Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, 2025 yılına ilişkin hazırladığı ‘Esenlik Haritası’nı yayımladı. Araştırma, global ekonomik belirsizliklerin ve polikriz döneminin etkileriyle çalışanların özel hayatındaki sorunların profesyonel yaşama doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor.

Araştırmanın öne çıkan verileri

2025’te Wellbees psikolojik destek danışmanlarıyla uygulama üzerinden yapılan çevrim içi görüşmelerin yüzde 19,3ü kaygı, yüzde 14,1i ise stres nedeniyle gerçekleşti. Bu iki başlığın toplamı yüzde 33,4e ulaşıyor; yani her üç çalışandan biri kaygı veya stres nedeniyle profesyonel destek aldı. Bu oran geçen yıla göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Öte yandan kaygı, stres, depresyon, iletişim problemleri ve öfke kontrolü gibi maddelerin toplamı yüzde 56,5i buldu.

Evlilik ve ilişkiler ilk sırada

Başvuru nedenleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 19,8 ile evlilik ve ilişkiler aldı; bu oran geçen yıla göre yüzde 24,5lik artışı işaret ediyor. Ayrıca çalışanların yüzde 5,44ü ebeveyn-çocuk ilişkileri nedeniyle danışmana başvurdu; aile ve ilişkiler 2025’in öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Cinsiyet ve kuşak farklılıkları

Başvuru sebeplerinde cinsiyet ve kuşaklar arasında belirgin farklılıklar tespit edildi. Kadınlar en çok kaygı nedeniyle destek ararken, erkekler ağırlıklı olarak evlilik ve ilişkiler için başvurdu. Kuşak bazında Y kuşağında evlilik ve ilişkiler ön plandayken, Z ve X kuşaklarında kaygı başlıca sorun olarak öne çıktı.

Beslenme danışmanlığı eğiliminde değişim

Beslenme danışmanı başvurularında ise yıllardır ilk sırada olan kilo kontrolü bu yıl yerini egzersiz ve sporcu beslenmesine (yüzde 19,4) bıraktı. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, vegan-vejetaryen beslenme ve duygusal beslenme de öne çıkan konular arasında yer aldı.

Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu’nun değerlendirmesi

Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan polikriz döneminde insanlar ayakta kalmaya ve ‘idare etmeye’ odaklandı. Ancak 2025 itibarıyla büyük şokların ardından gelen görece durağanlık, başka bir süreci tetikledi ve ‘nasıl dayanırım’ sorusunun yanına ‘neden dayanıyorum’ sorusu da eklendi. Bu sorgulama da en çok, kimlik, aidiyet ve anlam ihtiyacının merkezinde yer alan evlilik ve ilişkilerde kendini gösterdi. Araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan çalışanlarda yüzde 30’a varan verimlilik kaybı, artan presenteizm (işte olup zihnen orada olamama) ve daha zayıf karar verme becerileri görüldüğünü ortaya koyuyor"

Abacıoğlu ayrıca şu uyarıyı yaptı:

"Son on yılda esenlik yaklaşımları büyük ölçüde bireyin dayanıklılığına, stres yönetimine ve kişisel iyilik haline odaklandı. Oysa bugün sistemin, içindeki bireyler kadar değil, bireyler arasındaki bağlar kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu nedenle evde yaşanan kopuşlar da iş yerindeki ilişkilere, ekip dinamiklerine ve lider-çalışan bağlarına hızla sirayet ediyor."

Sonuç olarak, Wellbees’in 2025 bulguları, çalışan esenliğinin yalnızca bireysel müdahalelerle sınırlı kalmaması; aile, ilişkiler ve iş yeri bağlarını güçlendirici bütünsel yaklaşımların önemini vurguluyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

