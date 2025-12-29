Denizli'de 30 Bin Ceviz Fidanı Dağıtımı Başladı

Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında fidan dağıtımı törenle başlatıldı

Denizlili üreticilere daha ekonomik ve kaliteli fidan temin etmek ve Denizli’nin Türkiye ceviz üretimindeki konumunu güçlendirmek amacıyla; Denizli Valiliği koordinesinde, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu yılki dağıtım töreni, Denizli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazaryerinde yapıldı. Programa Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Borsası yetkilileri, İl Müdür Yardımcısı, Şube/İlçe Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.

TÜİK-2024 yılı verilerine göre, 132 bin 240 dekar alandan 22 bin 242 ton ceviz üretimi gerçekleştirilmiş olup, bölgede meyve veren 1 milyon 114 bin 189 adet ceviz ağacı bulunuyor. Uygulanan proje sayesinde bu sayının her yıl artması hedefleniyor.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim yaptığı açıklamada: "Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 5.22’sini karşılamakta olup kapama bahçe alan ve üretim bakımından Türkiye’de 1’inci sırada yer almaktadır. Dağıttığımız ceviz fidanları dünyada kabul görmüş çeşitlerden oluşmakta, kurulan kapama bahçelerin kontrolleri teknik personelimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Tutma oranları yüzde 80-90 arasındadır. Hedefimiz; alan ve üretim bakımından Türkiye’de ilk sırada olan Denizli’nin bu başarısını devam ettirmek ve dünyada da aynı başarıyı yakalamaktır." dedi.

Açıklamada ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası teknik personelinin, Balıkesir Bandırma ilçesindeki fidan üreticileri ve üretim parsellerinde ceviz fidanlarının gelişimi ve bitki sağlığı yönünden kontrollerini yaptıktan sonra Denizli’ye getirilen chandler çeşidi ceviz fidanlarının 17 ilçede üreticilere dağıtılmasının planlandığı bildirildi. İlk etapta Honaz, Pamukkale, Baklan, Çal ve Beyağaç ilçelerine verilecek şekilde toplam 30 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu yıl dağıtılan 30 bin fidanla birlikte, Denizli’de son 9 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı toplam 630 bin adede ulaştı.

DENİZLİLİ ÜRETİCİLERE DAHA EKONOMİK VE KALİTELİ FİDAN TEMİN EDİLMESİNİ SAĞLAMA VE DENİZLİ'NİN TÜRKİYE CEVİZ ÜRETİMİNDEKİ YERİNİ İLK SIRALARA ÇIKARTMAK AMACIYLA DENİZLİ VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE, DENİZLİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÜRETİCİYE CEVİZ FİDANI DAĞITIMI YAPILDI.