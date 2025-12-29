DOLAR
Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Mineral Blok Taşı Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayvancılarda mineral eksikliğini önlemek için üreticilere Milas'ta ücretsiz mineral blok taşı dağıttı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:36
Muğla Büyükşehir'den Ücretsiz Mineral Blok Taşı Desteği

Muğla Büyükşehir'den ücretsiz mineral blok taşı desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda sık görülen mineral eksikliğine karşı üreticilere mineral blok taşı desteği sağlıyor. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle destek tamamen ücretsiz sunuluyor; Milas ilçesinde talepte bulunan üreticilere dağıtımlar gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığa güçlü destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini aralıksız sürdürüyor. Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliği artırmaya odaklanan çalışmalar kapsamında; kaba yem, tohum, fide, fidan, ekipman ve hayvan sağlığına yönelik çeşitli destekler sağlanıyor.

Ayrıca toprak analizleri, organik tarım teknikleri ve ürünlerin depolanması-pazarlanması konusunda üreticilere teknik destekler veriliyor. Bu kapsamda üreticilere çeşitli tarımsal girdiler, ekipman ve eğitim hizmetleri sağlanırken, hayvancılık için aşılama projeleri gibi uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ayrıca yerel tohum merkezi, kooperatif desteği ve üretici birliklerini güçlendirme gibi uzun vadeli tarımsal kalkınma projeleriyle de bölge üreticilerini destekliyor.

Muhtar ve üreticiden teşekkür

Milas Etrenli Mahalle Muhtarı Lütfi Tavaslıoğlu, desteklerin çeşitliliğine dikkat çekerek, "Üreticilerin bu zorlu dönemlerinde yanlarında olan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Mineral blok taşı hayvanlardaki mineral eksikliğini gideriyor. Büyükşehir Belediyesi yalnızca bu destekle sınırlı kalmıyor; yem, saman ve soğuk süt tankı gibi birçok farklı destek de sağlıyor" dedi.

Üretici İsmail Tamga verilen desteğin önemine vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyemizin bu desteği üreticiler için çok kıymetli. Mineral blok taşının hayvanlarımıza faydası çok fazla. Belediyemiz yalnızca mineral blok değil, kaba yem gibi birçok alanda da destek sağlıyor. Her zaman üreticinin yanında oldukları için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: "Üreticimizin yanındayız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’mızın dört bir yanında üreticimizin yanında olarak, tarımı ve hayvancılığı güçlendiriyoruz. Üreticilerimizin yaşadığı zorlukların farkındayız. Hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımızın yanında olmak, onların emeğine destek vermek bizim için çok önemli. Bu kapsamda hayvan sağlığını destekleyen mineral blok taşlarını ücretsiz olarak üreticilerimizle buluşturuyoruz. Muğla’mızda birçok destekleme ile üretimin sürdürülebilir olması için çiftçimizin ve yetiştiricimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

