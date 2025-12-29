DOLAR
Karadeniz'de Kar Yağışı Fındık ve Tarımı Canlandırdı

Arslan Soydan, Karadeniz'de 400–800 rakım arasına inen kar yağışının fındık ve diğer tarım ürünleri için yararlı olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:46
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının fındık başta olmak üzere tarım ürünleri için fayda sağladığını açıkladı.

Yağışın yayılımı ve yüksek rakımlardaki etkisi

Bölgede geçen haftalarda yüksek kesimlerde başlayan kar, hafta sonunda 400 rakım ve üzerine kadar indi. 800 rakım ve üzerindeki alanlarda önce etkili olan kar yağışı, sonraki yağışlarla birlikte daha alçak kotlara ulaşarak tarım arazilerini ve fındık bahçelerini karla kapladı.

Arslan Soydan bu dönemde kar yağışının beklenen bir gelişme olduğunu belirterek karın özellikle fındık ve diğer tarım ürünleri için olumlu olduğunu vurguladı.

Tarım için önemi ve beklentiler

Soydan, kar yağışının fındığın soğuklama dönemini yaşaması, toprak yapısının düzenlenmesi ve su ihtiyacının karşılanması açısından önemli olduğunu söyledi. Karın aralıklarla etkili olmasının erken yapraklanmayı geciktireceğini ve bitkilerin daha güçlü gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Önümüzdeki aylarda mevsimin normal seyrinde devam etmesini temenni eden Soydan, ayrıca 2025 yılında ülke genelinde etkili olan zirai don olayının 2026 yılında yaşanmamasını ümit ettiklerini kaydetti.

KAR ALTINDA KALAN FINDIK DALI

