ATO'da Türkiye-Endonezya İş Forumu — 10 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı

ATO'da düzenlenen Türkiye-Endonezya İş Forumu'nda Gürsel Baran, 10 milyar dolar ticaret hedefine kısa sürede ulaşılacağını belirtti; savunma işbirliği ve protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 12:49
ATO'da Türkiye-Endonezya İş Forumu — 10 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı

ATO'da Türkiye-Endonezya İş Forumu — 10 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı

Forum ve katılımcılar

Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen Türkiye-Endonezya İş Forumu'na ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama katıldı.

Ticaret hedefi

Gürsel Baran konuşmasında, coğrafi uzaklığa rağmen Türkiye ile Endonezya arasındaki bağların güçlü olduğunu ve ekonomik ilişkilerin geliştiğini vurguladı. Baran, geçen yıl sonu itibariyle iki ülke dış ticaretinin 2,4 milyar dolar olduğunu hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 10 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşacaklarını söyledi ve forumun bu hedefe önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Savunma sanayi işbirliği

Baran, Ankara'nın savunma ve havacılık, medikal sanayi, yenilenebilir enerji ile iş ve inşaat makineleri kümelenmeleriyle rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu aktardı. Türkiye ile Endonezya arasında savunma sanayinde süregelen işbirliğine dikkat çeken Baran, Türk firma FNSS ile Endonezya şirketi PT Pindad'ın birlikte Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen KAPLAN MT tankını başarıyla ürettiklerini anımsattı. Geçtiğimiz ağustos ayında imzalanan stratejik anlaşma ile bu ortaklığın daha da ileriye taşındığını söyleyen Baran, Türkiye'nin SARP uzaktan komutalı silah sistemi, CENK radar sistemi, ÇAKIR seyir füzesi ve SUNGUR hava savunma sistemi teknolojilerini Endonezya'ya transfer edeceğini belirtti. Bu adımların iki ülkenin savunma yeteneklerini birleştirerek yeni başarılara kapı aralayacağı ifade edildi.

İyi niyet protokolü

Forum kapsamında ATO ile Cakarta Ticaret ve Sanayi Odası arasında bir iyi niyet protokolü imzalandı. Protokol, iki ülke iş dünyası arasında ticari ilişkilerin güçlendirilmesini, ortak girişimler ile işbirliklerinin teşvik edilmesini; bilgi paylaşımı, ortak yatırım ve iş geliştirme imkanlarının oluşturulmasını, teknik uzmanlık desteği, karşılıklı heyet ziyaretleri, ikili iş toplantıları ve konferansların düzenlenmesini kapsıyor.

