ATO ve ASO Başkanları Üçüncü Çeyrek Büyüme Verilerini Değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yılın üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Baran, büyüme verisini değerlendirirken, "Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir," dedi. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 2,1 büyürken, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 daralma yaşadığını ifade etti.

Baran, enflasyonla mücadele sürecinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini vurgulayarak, "Bu tablonun geçici bir durum olmaması için üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi sürdürebilmemiz gerekiyor. Durmak yok, yola devam," sözlerini kullandı.

Yüksek enflasyon nedeniyle Türkiye ekonomisinin yükseliş sürecinin sekteye uğradığına dikkat çeken Baran, küresel düzeyde gelişmiş ülkelerde de benzer sıkıntıların yaşandığını kaydetti. Baran, "Gerçeği olabildiğince net bir biçimde önümüze koyup, bu tabloyu yeniden ilerleme yönüne çevirmek için üzerine düşenleri yapmalıyız," şeklinde konuştu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın Değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da üretim ve ihracat odaklı sektörlere yönelik alınabilecek tedbirlere değindi. Ardıç, "Üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından mutlaka desteklenmesi gerekmektedir," dedi.

Özellikle KOBİlerin acil beklentilerinin uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınması olduğunu belirten Ardıç, düşük faizli kredilendirme politikalarının büyüme üzerindeki olumsuz etkileri yumuşatabileceğini ifade etti. Ardıç, üretim ve ihracat odaklı sektörler için yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacının önemine vurgu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.