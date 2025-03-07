Avro Bölgesi Ekonomisi Geçen Yıl Yüzde 0,2 Büyüdü

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Büyüme

Avro Bölgesi ekonomisi, 2023 yılının son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi için 2024 yılının dördüncü çeyreğine ait GSYH ve istihdam verilerini yayımladı. Verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış GSYH, Avro Bölgesi'nde 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe göre yüzde 0,2 arttı. Geçen yılın son çeyreği ile karşılaştırıldığında ise GSYH, yüzde 1,2 yükseliş gösterdi.

Öncü veriler, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,9 artacağı yönündeydi. Açıklanan veriler, bu öncü verileri yukarı yönlü revize etti.

AB Genelinde Büyümeler

AB’deki mevsimsellikten arındırılmış GSYH de 2023 yılı son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 1,4 artış kaydetti.

2024 yılı için yıllık büyüme oranı ise Avro Bölgesi’nde yüzde 0,9, AB'de ise yüzde 1 olarak belirlendi.

Ülke Bazında GSYH Değerleri

GSYH değerlerine bakıldığında, son çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya’da yüzde 0,2, Fransa’da yüzde 0,1 düşüş gözlemlenirken; İtalya’da yüzde 0,1 ve İspanya’da yüzde 0,8 büyüme görüldü. Geçen yılın son çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Almanya’da yüzde 0,2 düşüş yaşanırken, Fransa’da ve İtalya’da yüzde 0,6, İspanya’da ise yüzde 3,5 artış kaydedildi.

İstihdam Verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam, 2023 yılının son çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,7 artış gösterdi. AB’de de istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış sağladı.