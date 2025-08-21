Avro Bölgesi'nde Ağustos: PMI ile Şirket Faaliyetleri Yükseldi

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde ağustosta özel sektör faaliyetlerinin güçlendiğini ortaya koydu.

Veri Detayları

Bölgede temmuzda 50,9 olan bileşik PMI, ağustosta 51,1 seviyesine yükseldi ve böylece son 15 ayın en yüksek noktasına ulaştı.

İmalat sanayi PMI, temmuzda 49,8 iken ağustosta 50,5 olarak ölçüldü; bu, son 38 ayın en yüksek seviyesini işaret ediyor.

Hizmet sektörü PMI ise 51'den 50,7'ye gerileyerek son 2 ayın en düşük düzeyini kaydetti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyüme, altı ise daralma olarak yorumlanıyor. Açıklanan veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe ticari faaliyetler ve yeni siparişlerin arttığını gösteriyor.

Uzman Yorumu

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, değerlendirmesinde, "İşler düzeliyor. Hem imalat hem de hizmet sektörlerinde ekonomik aktivite toparlandı. Genel olarak, son 3 ayda büyümede hafif bir hızlanma gördük. ABD tarifeleri ve genel belirsizlik gibi olumsuzluklara rağmen, Avro Bölgesi'ndeki işletmeler oldukça iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.