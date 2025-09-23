Avro Bölgesi'nde Eylül'de Şirket Faaliyetleri Arttı — Bileşik PMI 16 Ayın Zirvesinde

Avro Bölgesi'nde Eylül Ayında Şirket Faaliyetleri Arttı

S&P Global ile Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) tarafından açıklanan öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde eylül ayında özel sektör faaliyetlerinin güçlendiğini gösterdi.

PMI Verilerinde Öne Çıkanlar

Buna göre, bölgede ağustosta 51 olan bileşik PMI, eylülde 51,2 seviyesine yükseldi ve böylece bileşik PMI son 16 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

İmalat sanayi PMI ise ağustosta 50,7 iken eylülde 49,5 olarak ölçüldü; bu seviye imalat PMI'sının son 3 ayın en düşük noktası oldu.

Hizmet sektörü PMI ise ağustostaki 50,5 seviyesinden eylülde 51,4'e çıkarak son 9 ayın en yüksek seviyesine erişti.

Not: PMI değerlerinde 50 eşik değeri üzerinde büyüme, altında ise daralma anlamına geliyor.

Analist Yorumları ve Genel Değerlendirme

Veriler, Avro Bölgesi özel sektörünün genel olarak ticari faaliyetlerini artırdığını, ancak yeni siparişlerde belirli düzeyde duraksama görüldüğünü ortaya koydu.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Avro Bölgesi hala büyüme yolunda. Üretim çıktısı 7 aydır artıyor ve hizmet sektöründeki ticari faaliyetler Şubat 2024'ten bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde büyüyor. Bununla birlikte gerçek bir ivme görmek için önümüzde uzun bir yol var."

Bu veriler, bölgedeki hizmetler sektöründeki toparlanmanın sürdüğünü, imalat tarafında ise zayıf seyirlerin izlenmeye devam ettiğini gösteriyor.