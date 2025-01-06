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Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşte: Ocak 2023 Raporu

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yatırımcı güveni endeksi düşerek 2023'ün en düşük seviyesine geriledi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:07
Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Düşüşte: Ocak 2023 Raporu

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güven Endeksi Ocak Ayında Düşüş Gördü

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ocak ayında düştü. Frankfurt merkezli Sentix tarafından yayımlanan verilere göre, ocak ayı itibarıyla Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, Aralık ayında eksi 17,5 puan seviyesindeyken bu yıl ocak ayında eksi 17,7'ye geriledi.

Almanya Ekonomisindeki Zafiyetler Etkili Oldu

Almanya'daki ekonomik zafiyet ve durgunluk, Avro Bölgesi'ndeki yatırımcıların güvenini olumsuz yönde etkiledi. Ayrıca, piyasalarda ocakta güven endeksinin eksi 17,7 civarında olacağı öngörülmüştü.

Mevcut Durum Endeksi de Düşüşte

Mevcut Durum Endeksi ise ocak ayında, eksi 28,5'ten eksi 29,5 puana gerileyerek, 2022 Ekim ayından bu yana en düşük değerine ulaştı.

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