Avrupa Birliği, Rusya'ya Yaptırımları Altı Ay Daha Uzattı

AB, Yaptırımları Süreliyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini altı ay daha uzatma kararı aldı. Bu güncel düzenleme, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılması konusundaki eylemlerine tepki olarak alınan önlemlerin bir parçası.

Uzatma Kararının Detayları

AB Konseyi, 2014 yılında başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin artık 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Özellikle Şubat 2022'deki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından bu yaptırımların kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

Yaptırım Paketleri

AB, şimdiye kadar Rusya’ya yönelik toplam 14 yaptırım paketi uygulamaya koydu. Bu yaptırımlar, enerji, sanayi ve finans alanlarını kapsayan geniş bir yelpazeyi içeriyor. Özellikle:

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin AB'ye ithalat yasağı

Bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT sisteminden çıkarılması

sisteminden çıkarılması Çeşitli medya kuruluşlarının faaliyetlerinin askıya alınması

Tarihsel Arka Plan

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehirlerini yasa dışı bir şekilde ilhak etmişti. O tarihten bu yana, AB, Rusya'ya karşı yaptırım kararlarını sık sık güncelleyerek devam ettirmektedir.