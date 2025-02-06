Avrupa Borsaları Alış Ağırlıklı Seyrediyor: Stoxx Europe 600 Yüzde 0,5 Arttı

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Sürüyor

Avrupa borsaları, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile birlikte alış ağırlıklı bir seyir izlemeye devam ediyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,5 artışla 541,2 puana yükseldi.

Borsa Endekslerindeki Görünüm

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,7 artarak 21.696,1 puana çıkarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de %0,7 değer kazanarak 8.683,75 puana ulaştı. İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3'lük bir artışla 36.679 puanda işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,6 primle 12.597,41 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %0,4 kazançla 7.921 puanda yer aldı.

ABD'den Gelen Gelişmelerin Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla birlikte pozitif bir seyir öne çıkıyor. Bugün gözler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararına çevrildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini ve yönetimin borçlanma maliyetlerini düşürme konusundaki odağının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) referans kısa vadeli faiz oranı yerine, 10 yıllık Hazine tahvili getirileri olduğunu belirtti. Analistler, Bessent'in açıklamalarının Fed ve ülke yönetimi arasında para politikasına yönelik herhangi bir anlaşmazlık olmayabileceğine yönelik sinyaller taşıdığını ifade etti.

İlgili Gelişmeler ve Beklentiler

Bütün bu gelişmeler ışığında Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, yatırımcıların gözü BoE'nin gün içinde açıklayacağı faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalara çevrildi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin bugün politika faizinde 25 baz puanlık bir indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer yandan, Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) uygulaması beklenen ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı da yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık bazda %6,9 artarken, yıllık bazda ise %6,3 azaldı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Avro Bölgesi'nde perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade etti.