Avrupa Borsaları Almanya Hariç Yükseldi: Ekonomik Endişeler Sürüyor

Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları, Almanya hariç yükselişle günü sona erdirdi. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,42 değer kazanarak 515,84 puana ulaştı.

Ülkelerdeki Performans

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,51 artışla 7.490,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,59 artarak 35.315,51 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,83 yükselerek 8.319,69 puana çıktı. Buna karşılık Almanya'da DAX 40 endeksi %0,06 değer kaybıyla 20.317,1 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla %0,23 düşerek 1,029 seviyesinde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından gelen temkinli yaklaşım sinyalleri, faiz indirimlerinin daha uzun bir zaman dilimine yayılması beklentisi ile birleşince karışık bir seyir izliyor. Endişeler, enflasyonist baskılara yönelik artarken, Avrupa'da ekonomik aktivite üzerindeki kaygılar da artış gösterdi.

İngiltere Ekonomisine Dair Uyarılar

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, yaptığı konuşmada ülkedeki ekonomik aktivitenin yavaşladığına dikkat çekti. İngiltere'de kamu tahvillerine yönelik hafta başında oluşan panik havası devam ediyor. Bu durum, İngiltere Borç Yönetim Ofisi tarafından düzenlenen 30 yıl vadeli tahvil ihalesinin ardından, tahvil getirilerinin 1998'den beri en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu.

Piyasalarda Duyulan Endişe

Piyasalardaki bu çalkantı, ABD dolarının küresel ölçekte güçlenmesi ile birleşince, İngiltere'nin kamu maliyesine yönelik kaygıları derinleştiriyor. Darren Jones, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, mali piyasaların dinamiklerinin uluslararası ve yerel faktörler tarafından şekillendirildiğini belirtti. Ancak, şu an için piyasaya acil müdahale gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

Almanya'da Artan İflas Endişesi

Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), 2024'ün son çeyreğinde ülkedeki iflas eden şirket sayısının 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağını bildirdi. Bu durum, piyasalardaki ekonomik belirsizliği artırmaya devam ediyor.