Avrupa Borsaları, Belirsizlik ve Siyasi Krizle Düşüş Yaşadı

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerine dair belirsizlik ve Fransa'da yaşanan siyasi kriz nedeniyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Paris Ceza Mahkemesi'nin Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen’e 5 yıl siyasi men yasağı getirmesi, piyasaları olumsuz etkiledi.

STOXX Europe 600 Endeksi

Kapanışta, gösterge endeks STOXX Europe 600, yüzde 1,51 değer kaybı ile 533,92 puana geriledi. Teknoloji sektöründeki hisseler ortalama yüzde 2,01 düştü ve bu durum neredeyse tüm sektörlerde hisse senetlerini etkiledi.

Sektörel Gerilemeler

Bankacılık endeksi yüzde 1,96, otomotiv Şirketleri hisseleri ise yüzde 2,60 değer kaybetti. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 8.582,81 puana, Almanya’daki DAX 40 endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 22.163,49 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,77 düşüşle 38.051,99 puana geriledi.

Fransa'da Siyasi Deprem

Özellikle Fransa’da CAC 40 endeksi, Paris Ceza Mahkemesi’nin Le Pen'i yolsuzluktan suçlu bularak, 2027 Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olmasını imkansız hale getirmesi sonrasında yüzde 1,58 değer kaybederek 7.790,71 puana indi. Bu durum ülke genelinde siyasi bir şok yarattı ve Fransa'nın mali piyasaları üzerinde tedirginliğe yol açtı.

Avro/Dolar Paritesi ve Piyasa Endişeleri

Avro/dolar paritesi ise 21.00 itibarıyla yüzde 0,12 düşüşle 1,081 seviyesinden işlem gördü. Küresel yatırımcılar, Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacağı yeni ticaret politikasına yönelik endişeleri arttırırken, Fransa'daki siyasi kriz de piyasalarda tedirginliğe neden oluyor.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Öte yandan, Fransa'daki siyasi çalkantılar ve Trump'ın yeni otomobil tarifeleri sonrası küresel ticaret gerilimleri, yatırımdaki kaygıları artırarak altın'ın ons fiyatını 3.127 dolar seviyesine yükseltti. Yılın başından bu yana altın fiyatı yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 19 kez rekor tazeledi.

Bu gelişmeler, piyasalarda risk ve belirsizlik hissini artırıyor ve yatırımcıların kaygılarını büyütüyor.