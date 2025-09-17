Avrupa Borsaları Fed Kararı Öncesi Pozitif Seyirde: Stoxx Europe 600 Yükseldi

Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararı öncesi pozitif açılış yaptı; Stoxx Europe 600, DAX 40 ve FTSE 100 artıda. Powell ve Lagarde açıklamaları piyasanın odağında.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:55
Avrupa Borsaları Fed Kararı Öncesi Pozitif Seyirde: Stoxx Europe 600 Yükseldi

Avrupa borsaları Fed kararı öncesi pozitif seyrini sürdürüyor

Piyasa özeti

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izleniyor. Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları ve banka tarafından yayınlanacak politika metnini yakından takip ediyor.

Endeks performansları

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 551,3 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.420 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.204 puan seviyesinde bulunuyor.

Diğer piyasalarda İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 42.510 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 15.187 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.825 puan seviyesinde hareket ediyor.

Piyasa dinamikleri ve beklentiler

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in parasal gevşemesi beklentilerinin gelecek yıla yayıldığını gösteriyor. Piyasa katılımcıları, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimi yapacağı tahminini fiyatlamaya başladı.

Ayrıca bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8 olarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Gündemdeki diğer gelişmeler

Avrupa tarafında gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'ndaki konuşmasında. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde gerçekleştireceği temaslar da piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Takip edilecek veriler

Bugün piyasalarda Fed'in faiz kararı kadar, Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bulunuyor. Fed kararının ardından yayınlanacak politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamaların, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ANGİKAD Başkanı Diker'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı: Kadın Girişimciliği Ekonominin Temel Taşı
2
İngiltere'de Yıllık Enflasyon Ağustosta %3,8'de Sabit Kaldı
3
İnşaatta İstihdam Rekoru: Ücretli Çalışan Sayısı İlk Kez 2 Milyonu Aştı
4
Clearstream, MKK Üyeliğini Tamamladı: 2025 Eylül'de Omnibus İşlemleri Başlıyor
5
Akkuyu NGS'de Yerelleştirme 10 Milyar Dolara Ulaştı: 2 Binden Fazla Türk Firması Projede
6
İnşaat Firmalarının Brüt Satışları 5 Yılda 8 Kat Arttı — 2024'te 4,1 Trilyon TL
7
Siber Güvenlikte Yeni Standart: EDR Çözümleri Öne Çıkıyor

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar