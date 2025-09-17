Avrupa Borsaları Fed Kararı Öncesi Pozitif Seyirde: Stoxx Europe 600 Yükseldi

Avrupa borsaları Fed kararı öncesi pozitif seyrini sürdürüyor

Piyasa özeti

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak faiz kararı öncesinde pozitif bir seyir izleniyor. Küresel yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları ve banka tarafından yayınlanacak politika metnini yakından takip ediyor.

Endeks performansları

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 551,3 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.420 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.204 puan seviyesinde bulunuyor.

Diğer piyasalarda İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 42.510 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 15.187 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.825 puan seviyesinde hareket ediyor.

Piyasa dinamikleri ve beklentiler

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in parasal gevşemesi beklentilerinin gelecek yıla yayıldığını gösteriyor. Piyasa katılımcıları, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimi yapacağı tahminini fiyatlamaya başladı.

Ayrıca bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3,8 olarak beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Gündemdeki diğer gelişmeler

Avrupa tarafında gözler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'ndaki konuşmasında. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde gerçekleştireceği temaslar da piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Takip edilecek veriler

Bugün piyasalarda Fed'in faiz kararı kadar, Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi bulunuyor. Fed kararının ardından yayınlanacak politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamaların, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.