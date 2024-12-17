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Avrupa Borsaları Fransa Hariç Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, Fransa hariç düşüşle kapanarak yatırımcılarda endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 20:53
Avrupa Borsaları Fransa Hariç Düşüşle Kapatıldı

Avrupa borsaları, günü Fransa hariç düşüşle tamamlayarak yatırımcıları üzmeye devam ediyor. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,42 değer kaybederek 513,66 puana geriledi.

İlgili veriler doğrultusunda, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,33 düşüşle 20.246,37 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,81 gerileyerek 8.195,2 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %1,22 düşerek 34.315,24 puana düştü. Ancak, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,12 değer kazanarak 7.365,7 puana çıktı.

Parasal işlemler açısından Avro/dolar paritesi, TSİ 20.40 itibarıyla %0,086 düşüşle 1,05 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları dikkatle izlenirken, Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu haftaki para politikası toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor. Bugün açıklanan işsizlik ve ücret artışı verileri sonrasında BoE'nin politika faizini yüzde 4,75'te sabit tutacağına kesin gözüyle bakılmakta. İngiltere'de ekimde, çalışanların ikramiyeler hariç ve toplam ücretlerindeki artış yıllık bazda %5,2 olurken, reel ücretlerdeki artış %2,2 olarak kaydedildi. Ülkede işsizlik oranı ise ağustos-ekim döneminde %4,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveninin, aralık ayında faiz indirimlerinin devam edeceği beklentileriyle arttığı gözlemlendi.

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