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Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, düşük ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:38
Avrupa Borsaları Haftayı Düşüşle Tamamladı

Avrupa Borsaları Düşüş Yaşadı

Avrupa borsaları, ABD'den gelen beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verilerinin etkisiyle, haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Kapanışta, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,44 azalarak 542,43 puana geriledi.

Otomobil ve Teknoloji Sektörlerinde Düşüş

Bugün yaşanan satışlarla birlikte, otomobil üreticisi şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 1,6 oranında düşerken, bu durum hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini olumsuz etkiledi. Ayrıca, teknoloji şirketlerinin hisseleri de ortalama yüzde 0,98 değer kaybetti.

Ülkeler Bazında Endeks Değişimlerinde Düşüş

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 düşerek 7.973,03 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yine yüzde 0,53 azalarak 21.787 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.700,53 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 37.055,70 puana düştü.

DAX 40 Endeksi Rekor Kırdı

Öte yandan, DAX 40 endeksi gün içerisinde rekor kırarak tarihindeki ilk kez 21.945 puanın üzerine çıktı ve yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 10 değer kazandı.

Döviz Piyasasında Gelişmeler

Avro/Dolar paritesi de TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,65 azalarak 1,031 seviyelerinde işlem gördü.

Yatırımcıların Odağı: ABD İstihdam Verileri

Avrupa borsalarındaki yatırımcılar için bu hafta odak noktası, ABD'nin gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirket kazançları, para politikası ve önemli ABD istihdam verileri oldu. ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak, beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi; piyasalarda tarım dışı istihdamın 169 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

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