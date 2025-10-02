Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Artan küresel risk iştahının etkisiyle Avrupa piyasaları genelinde alımlar öne çıkıyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,7 artışla 568,5 puandan işlem görüyor.

Piyasa verileri

Alman DAX 40 endeksi %0,6 yükselişle 24.291 puandan, İngiliz FTSE 100 endeksi %0,2 yükselişle 9.465 puandan işlem görüyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,3 kazançla 43.209 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,9 primle 8.041 puan seviyesinde seyrediyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise %0,1 değer kaybıyla 15.538 puandan işlem görüyor.

Jeopolitik risk ve AB zirvesi

Küresel piyasalarda ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirim beklentilerini güçlendirmesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair iyimserlikler etkili olurken, Avrupa'da Rusya'ya ilişkin jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor.

Dün AB liderleri, dönem başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi. Danimarka, son dönemde hava sahasında görülen dronlar nedeniyle bölgenin güvenlik kaygılarının odağında bulunuyor.

Rus dron ve jetlerinin Polonya, Romanya ve Estonya'nın hava sahalarını ihlal etmesinin ardından Danimarka'da da kritik askeri tesisler ve sivil havalimanları üzerinde tanımlanamayan dronların görünmesi yetkilileri olağanüstü önlemler almaya yöneltti.

AB Komisyonu Başkanı'nın çağrısı

Zirvenin girişinde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını belirterek üye ülkelere birlik çağrısında bulundu. Von der Leyen, zirvenin öncelikli olarak savunma ve Ukrayna'ya odaklanacağını ve Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Von der Leyen ayrıca AB'nin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının acil olduğunun altını çizerek, "Geliştirilmiş, dirençli ve yenilikçi bir Avrupa savunma sanayisine ihtiyacımız var." dedi.

Piyasa etkileri ve beklentiler

Söz konusu gelişmelerle yeni işlem gününde bölgede savunma hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor. Analistler bugün makroekonomik takvimde Avro Bölgesi işsizlik oranı verisinin takip edileceğini belirtiyor.