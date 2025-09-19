Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düştü — Stoxx Europe 600 554,12'ye Geriledi

Avrupa borsaları İtalya hariç haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı; Stoxx Europe 600 554,12 oldu, yatırımcılar Trump-Şi telefon görüşmesini izledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:41
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kaybederek 554,12 puana geriledi.

Piyasa verileri

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 düşerek 23.639,41 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.853,59 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşerek 9.216,67 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01 artarak 42.312,28 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,38 düşüşle 1,174 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcı gündemi ve politik gelişmeler

Avrupa'da yatırımcılar, Donald Trump ile Şi Cinping arasındaki telefon görüşmesine odaklandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19’uncu yaptırım paketi teklifini kamuoyu ile paylaştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesinin, uluslararası hukuka uyum, finansal istikrar ve avro para biriminin bağımsızlığı gibi konularda endişeye neden olabileceğini açıkladı.

