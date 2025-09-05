Avrupa Borsaları Karışık Seyirde — Gözler Avro Bölgesi 2. Çeyrek Büyüme Verisinde

Avrupa borsaları karışık seyrediyor, yatırımcıların odağında büyüme verisi

Avrupa borsalarında karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde açıklanacak 2. çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 10.30 itibarıyla %0,1 artışla 550,7 puan seviyesinden işlem görürken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 yükselişle 9.223 puan düzeyinde bulundu. Almanya'da DAX 40 endeksi ise %0,1 düşüşle 23.765 puanda seyrediyor.

Ülke bazında diğer hareketler ise şöyle: İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,2 azalışla 41.900 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,2 kayıpla 14.884 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,04 düşüşle 7.696 puan seviyesinde.

Bölge piyasalarının odağında bugün açıklanacak olan büyüme verileri bulunuyor. Analistler, Avro Bölgesi'nin 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre %0,1, yıllık bazda ise %1,4 büyüme göstermesinin beklendiğini ifade etti.

Güncel makro veriler

Bölgede bugün açıklanan makro veriler karışık sinyaller verdi. Almanya'da Temmuz ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık bazda %2,9 azalışla beklentilerin aksine geriledi; yıllık bazda ise %3,4 düşüş kaydedildi. İngiltere'de Temmuz ayı perakende satışlar ise aylık %0,5 ve yıllık %1,3 artışla öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'nın gündeminde Ukrayna ve diplomasi

Bölgede Rusya-Ukrayna savaşı ve barış sürecine ilişkin gelişmeler de yatırımcıların yakından takip ettiği bir diğer başlık oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında hibrit formatta düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin ardından Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmeleri yaptı. Macron, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Gönüllüler Koalisyonu üyelerinin bu süreçte barışın tarafı olduğunu belirtti.

'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katılan Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya'dan petrol satın almamayı talep ederek, Rusya'nın bir yıl içinde AB'ye yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro gelir elde ettiğini hatırlattı. Trump, Avrupa'nın Rus petrolünü almayı durdurması ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse etmesi nedeniyle Çin'e de ekonomik baskı uygulanması gerektiğini savundu.

Zirve sonrasında Macron ile ortak basın toplantısı düzenleyen Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği üyeliğinin ülkesinin için 'olmazsa olmaz' olduğunu; bunun ekonomik, siyasi ve jeopolitik güvenlik anlamına geldiğini vurguladı. Öte yandan Trump, CBS News'e verdiği telefon röportajında, olası bir barış anlaşmasına ilişkin tutumunu hem gerçekçi hem de iyimser olarak nitelendirirken, tarafların bu konuda henüz hazır olmadığını ifade etti.

Günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde büyüme verisi ile birlikte ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek.