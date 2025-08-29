Avrupa Borsaları Negatif: Almanya Enflasyon ve İşsizlik Verileri Takip Ediliyor

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününde negatif seyrederken yatırımcıların odağı bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinde bulunuyor.

Piyasa Performansı

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 552,1 puandan işlem görürken, DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 23.979 puanda ve FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.195 puanda bulunuyor.

FTSE MIB 30 yüzde 0,3 kayıpla 42.330 puanda, IBEX 35 yüzde 0,6 gerilemeyle 14.992 puan ve CAC 40 yüzde 0,5 düşüşle 7.725 puan seviyesinde seyrediyor.

Küresel Etkenler ve Sektörel Hareketler

ABD'nin büyüme verisi ekonominin güçlü kaldığına işaret ederken risk iştahını artırdı; bugün açıklanacak PCE başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında.

Avrupa tarafında bölge endeksleri yeni işlem gününde negatif ayrışırken, bankacılık hisselerindeki düşüş göze çarpıyor. Deutsche Bank hisseleri yüzde 0,7, BNP Paribas hisseleri yüzde 0,4 ve BBVA hisseleri yüzde 0,2 geriledi.

Siyasi ve Jeopolitik Gelişmeler

Emmanuel Macron, ekonomik, ticari, finansal ve jeopolitik olarak daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel şekilde uyumlu" olduğunu belirtti.

Ursula von der Leyen ise Rusya'nın Kiev'deki AB Delegasyonu binasına zarar veren hava saldırısının ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini söyledi.

İngiltere'de Nigel Farage'ın iktidara gelmesi halinde 600 bin sığınmacının gönderileceğini söylemesi, önümüzdeki dönemde siyasi risklerin gündemde kalabileceğine işaret ediyor.

Analist Görüşü

Analistler, siyasi ve jeopolitik gelişmeler ile ekonomik verilerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olduğunu, bugün Almanya enflasyon ve işsizlik verilerinin yakından takip edileceğini vurguluyor.