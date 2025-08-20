Avrupa borsaları negatif seyir: Lagarde konuşması ve enflasyon odakta

Borsa verileri

Avrupa borsalarında negatif seyir öne çıkıyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,2 azalışla 557 puan seviyesinden, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,8 düşüşle 24.242 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 kayıpla 9.177 puan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,3 düşüşle 42.909 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,2 azalışla 15.278 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %0,3 değer kaybıyla 7.953 puan seviyesinde.

Gündemdeki gelişmeler

Küresel piyasalarda yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimi etkili olurken, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Cenevre'de Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi'nde yapacağı konuşmaya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD tarafında ise piyasalar, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesi temkinli seyrediyor; bugün ayrıca FOMC toplantı tutanakları takip ediliyor.

Jeopolitik alanda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik atılan adımlar bölge piyasalarında yakından izleniyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa X platformundaki paylaşımında, "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Volodimir Zelenskiy ise X üzerinden yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmelerini anımsatarak, "Bu savaşı sona erdirmek ve Ukrayna ile tüm Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için önemli bir adım attık." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik veriler

Bölgede açıklanan verilerde, İngiltere'de Temmuz TÜFE aylık bazda %0,1, yıllık %3,8 artarken, çekirdek TÜFE yıllık %3,8 yükseldi. Almanya'da Temmuz ÜFE aylık %0,1 ve yıllık %1,5 azalış gösterdi.