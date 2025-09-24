Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor: Powell'ın Uyarıları ve Jeopolitik Gerilimler

Avrupa borsaları, Powell'ın temkinli para politikası söylemleri ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Stoxx Europe 600 ve önde gelen endekslerde düşüş kaydediyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:47
Avrupa Borsaları Negatif Seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin temkinli söylemleri ile devam eden jeopolitik gerilimlerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Piyasa Verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 554,1 puandan işlem görürken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 23.593 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 9.218 puandan seyrediyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 42.206 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 15.104 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 7.864 puan seviyesinde bulunuyor.

Powell'ın Mesajı

Fed Başkanı Powell, Providence'daki ticaret odasında yaptığı konuşmada, para politikasında çok agresif bir gevşeme yapılması halinde enflasyon sorununu çözemeyebileceklerini ve yüzde 2 enflasyona tam olarak ulaşmak için geri adım atmak zorunda kalabileceklerini belirtti. Ayrıca kısıtlayıcı politikayı çok uzun süre sürdürmelerinin iş gücü piyasasını gereksiz yere zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Analistler, Powell'ın enflasyon risklerine yönelik vurgusunun para politikasındaki gevşemenin daha geniş bir zamana yayılabileceği beklentisini desteklediğini ifade ediyor.

Jeopolitik Gelişmeler

Avrupa tarafında ise bölgedeki jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağında. Rusya'nın Estonya ve Polonya hava sahasını ihlalleri sonrası gelişmeler ve açıklamalar yakından takip ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyesi ülkelerin hava sahasına giren Rus uçaklarını düşürebileceğini belirterek, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Avrupa'nın 2027 yılına kadar Rus fosil yakıtları kullanımını tamamen bitireceğini ve 19. yaptırım paketi ile Rusya'ya baskının artırılacağını, Avrupa pazarlarına Rus LNG ithalatının yasaklanacağını bildirdi.

Bugünün Gündemi

Bugün veri gündeminde Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları takip edilecek.

