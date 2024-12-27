DOLAR
35,24 -0,2%
EURO
36,74 0,11%
ALTIN
2.972,97 0,16%
BITCOIN
3.414.868,94 -1,38%

Avrupa Borsaları Noel Sonrası Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Avrupa borsaları Noel tatili sonrası, Fransa hariç genel olarak negatif bir seyir izliyor. Analistler dikkatle izliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:40
Avrupa Borsaları Noel Sonrası Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Avrupa borsalarında Noel tatili sonrası, Fransa hariç genel olarak negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 503,29 puan'a geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 düşüşle 19.822 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 kayıpla 8.113 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 düşüşle 33.655 puan'a, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,1 artışla 7.290 puan'a yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,2 kayıpla 11.450 puan'dan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalırken, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gevşeme döngüsünde önümüzdeki yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'deki yeni yönetimin uygulayacağı ticaret politikaları ise özellikle ABD'nin önemli ticari partnerlerinden olan Avrupa tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının izleneceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da TEXIT'24 Tekstil Zirvesi Gerçekleşti
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
ATO Aralık Toplantısında Suriye İlişkileri ve Ekonomik Beklentiler Konuşuldu
4
Bakan Kacır Kocaeli'de Kimya ve Teknoloji Merkezi Açılışında Kritik Mesajlar Verdi
5
Türkiye-Malezya Ticaretinde Yeni Tercihli Menşe Kuralları Belirlendi
6
EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı
7
Avrupa Borsaları Noel Sonrası Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor