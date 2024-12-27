Avrupa Borsaları Noel Sonrası Fransa Hariç Negatif Seyrediyor

Avrupa borsalarında Noel tatili sonrası, Fransa hariç genel olarak negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 azalışla 503,29 puan'a geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 düşüşle 19.822 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,3 kayıpla 8.113 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,3 düşüşle 33.655 puan'a, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,1 artışla 7.290 puan'a yükseldi. İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,2 kayıpla 11.450 puan'dan işlem görmeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalırken, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gevşeme döngüsünde önümüzdeki yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'deki yeni yönetimin uygulayacağı ticaret politikaları ise özellikle ABD'nin önemli ticari partnerlerinden olan Avrupa tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının izleneceğini belirtiyor.