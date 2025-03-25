Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, ABD'deki ticaret haberlerinin etkisiyle yükseliş gösteriyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 12:29
Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Avrupa borsalarında mevcut olumlu hava devam ediyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,4 artışla 551 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,4'lük yükselişle 22.946 puandan işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,4 kazançla 8.673 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise %0,7'lik yükselişle 39.255 puana ulaştı. İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,8 artışla 13.431 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,6 primle 8.069 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları, piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan söylemlere göre, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanması beklenen karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik yaklaşımı daralmış durumda. Bu durum, belirli ülkelere tarifeler uygulanmasını öngörürken, bazı sektörlerin kapsam dışı bırakılacağı şeklinde yorumlanıyor.

Analistler, bu muafiyet açıklamalarının ABD yönetiminin ticaret konusunda daha dengeli ve pazarlık edilebilir bir strateji izleyebileceğine işaret ettiğini belirtiyor. Bu durum, hem ABD hem de dünya genelindeki ticaret zincirleri için olumlu bir algı oluşturuyor.

Bu gelişmeler kapsamında Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, tarifelere dair gelecek haber akışları yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre, Almanya’da mart ayı Ifo iş dünyası güven endeksi 86,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Analistler, bugün ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade ediyor.

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