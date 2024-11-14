Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor, İngiltere İstisna

Avrupa borsalarında, İngiltere hariç olumlu bir seyir gözlemleniyor. Bugün açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,3 artışla 502,9 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,8 yükselişle 19.118 puana tırmandı. Öte yandan, İngiltere'deki FTSE 100 endeksi ise %0,2 düşüşle 8.016 puan seviyesine geriledi.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,4 değer kazanarak 33.854 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,3 artarak 7.238 puana, İspanya'da ise IBEX 35 endeksi %0,3 kazançla 11.405 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, olası korumacı politikaların enflasyon baskısını artırabileceği endişeleriyle yön arayışları devam ediyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme dair yapacağı açıklamalar yakından izleniyor.

Avrupa borsalarında alıcılı bir seyir devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun bugün açıklayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkati üzerinde. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde açıklanacak 3. çeyrek büyüme verileri de yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Analistler, ECB’nin toplantı tutanakları ve büyüme verilerinden alınacak sinyallerin bölge ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini belirtiyor. Bugün ayrıca, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik maaşı başvuruları da izlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.