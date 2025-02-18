Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı, İngiltere Hariç

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapanarak yatırımcılara umut verdi. Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:38
Avrupa Borsaları Yükselişle Tamamlandı, İngiltere Hariç

Avrupa Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 artışla 557,17 puana yükseldi.

Ülkelerin Endeksleri ve Performansları

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 22.844,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 8.206,56 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,59 değer kazanarak 38.554,15 puana ulaştı.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 8.766,73 puana indi.

Avro/Dolar Paritesindeki Dalgalanma

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,32 düşüş göstererek 1,045 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar Umutlu

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecinin olumlu karşılanmasını destekledi. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artacağı beklentisiyle savunma sektörü hisseleri değer kazandı ve Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca, ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma amacıyla Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplantı gerçekleştirdi.

ZEW Ekonomik Güven Endeksi

Avro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıkarak bir önceki aya kıyasla 6,2 puanlık bir artış gösterdi.

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