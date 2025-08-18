Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Düşüşte (İngiltere Hariç)

Avrupa Borsaları Zelenskiy–Trump Görüşmesi Öncesi Satış Ağırlıklı Seyretti

Avrupa borsaları, bugün Washington'da yapılacak Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump görüşmesine dair belirsizliklerin etkisiyle genel olarak düşüş kaydetti. İngiltere piyasası bu seyrin dışında kalarak sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Piyasa verileri

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 552,84 puandan işlem görürken; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.293 puanda seyrediyor. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 42.595 puanda işlem gördü.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 15.223 puanda, Fransa'da CAC 40 ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.904 puanda bulunuyor. Buna karşın İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 9.144 puanda seyretti.

Görüşmenin etkileri ve beklentiler

Bugünkü görüşmeye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin yanı sıra bazı Avrupalı devlet başkanlarının da katılması bekleniyor. Analistler, toplantıda alınacak kararların barış sürecine zemin hazırlayabileceğini ve açıklamaların özellikle savunma sanayisi hisselerinde oynaklığı artırabileceğini belirtiyor.

Ayrıca dün, von der Leyen, Zelenskiy ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından "uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini" vurgulamıştı.

Yakın takipteki veri

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak dış ticaret dengesi verisinin de piyasalar tarafından izleneceğini ifade ediyor.