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Avrupa Borsalarında Düşüş, İtalya Hariç

İtalya dışındaki Avrupa borsaları düşüşle kapandı; Stoxx Europe 600 endeksi %0,54 geriledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:48
Avrupa Borsalarında Düşüş, İtalya Hariç

Avrupa Borsaları İşlem Gününü Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, bugün yapılan işlemlerin ardından, İtalya hariç genel bir düşüş kaydetti. Kapanış itibarıyla gösterge endeksi Stoxx Europe 600, %0,54 değer kaybıyla 512,05 puana geriledi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

Almanya'daki DAX 40 endeksi %0,08 düşüşle 18.576,5 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %0,92 kayıpla 7.431,96 puana, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi ise %0,34 gerileyerek 8.241,71 puana indi.

Öte yandan, İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi ise %0,01 artış göstererek 33.684,8 puana yükseldi.

Makroekonomik Veriler Piyasaları Etkiledi

Avrupa piyasalarında, ABD'de açıklanan ekonomik veriler endişeleri artırdı. Özellikle, Ağustos ayında özel sektör istihdamında yalnızca 99 bin kişilik bir artış gerçekleşmesi, Ocak 2021’den bu yana en düşük seviyeyi ortaya koydu.

Ayrıca, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkenin 2024 ve sonraki yıllar için büyüme tahminlerini zayıf yatırım ve sipariş durumu nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Avro/Dolar Paritesi ve Perakende Satış Verileri

Gün içinde Avro/dolar paritesi, TSİ 19:29 itibarıyla %0,18 değer kazanarak 1,11 seviyelerinde işlem gördü. Ek olarak, Avro Bölgesi’nde Temmuz ayındaki perakende satışlar aylık bazda %0,1 artış gösterirken, yıllık bazda %0,1 geriledi.

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