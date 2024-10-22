Avrupa Borsalarında Düşüş: Telekom ve Teknoloji Hisseleri Etkileniyor

Avrupa Borsalarında Düşüş Trendi

Avrupa borsaları, yatırımcıların üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına odaklanmasıyla birlikte kar satışları sonucu haftanın ikinci işlem gününü düşüşle kapattı.

Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi %0,21 azalarak 520,4 puana geriledi.

Sektörel Gelişmeler

Telekom şirketlerinin hisseleri, gün içinde ortalama %1 düşüş gösterdi ve bu da hemen hemen tüm sektörlerde hisse senetlerini olumsuz yönde etkiledi. Ancak, teknoloji şirketlerinin hisseleri ortalama %0,83 değer kazandı. Özellikle Alman yazılım firması SAP, yapay zeka etkisiyle güçlü bir üçüncü çeyrek bilançosu açıkladı ve bulut hizmetleri alanındaki büyüme beklentilerini yükselterek %2,2 değer kazandı.

Ülkeler Bazında Endeks Değişiklikleri

Fransa'da CAC 40 endeksi %0,01 azalışla 7.535,1 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,20 düşüşle 19.421,91 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,14 kayıpla 8.306,54 puana, İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,64 değer kaybederek 34.733,52 puana düştü.

Piyasa Verileri

Öte yandan, Avro/Dolar paritesi de TSİ 19:22 itibarıyla %0,12 azalarak 1,08 seviyelerinde işlem gördü.