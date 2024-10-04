Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, yeni bir işlem gününe karışık bir başlangıçla girmiş durumda. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, açılışın hemen ardından %0,1 artışla 516,9 puan seviyesine yükseldi. Almanya'daki DAX 40 endeksi, bir önceki kapanışının hemen üzerinde 19.074 puan seviyesinde işlem görürken; İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 değer kaybı yaşayarak 8.276 puan seviyelerine geriledi.

Piyasa Gelişmeleri

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 artışla 33.323 puan seviyesine yükselirken, Fransa'daki CAC 40 endeksi %0,2 değer kazanarak 7.491 puan oldu. İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise %0 değişimle 11.622 puan seviyesinde işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Tedirginlik

Küresel piyasalardaki karışıklık, Orta Doğu'daki artan gerilimler ve ABD'de açıklanan ekonomik verilerin belirsiz durumu ile ilişkilidir. Bugün yatırımcıların odak noktasını, ABD istihdam raporunun verileri oluşturuyor.

Analistler, tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazanç verilerinin dikkatle takip edileceğini vurgulayarak, bu verilerin piyasalarda önemli oynamalar yaratabileceğini ifade etti.