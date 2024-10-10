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Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları açılış sonrası karışık bir görünüm sergiliyor, yatırımcılar enflasyon verilerini doğru takip ediyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:26
Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir Devam Ediyor

Bugün Avrupa borsalarında dalgalı bir görünüm hakim. Açılış sonrası Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,1 artışla 520,7 puana ulaşırken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,1 azalarak 19.240 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,3'lük bir değer kazanımı ile 8.265 puandan işlem görüyor.

Ülkelerin Endeksleri ve Ekonomik Gelişmeler

İtalya'nın MIB 30 endeksi %0,3'lük bir artışla 34.026 puana ulaşırken, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,2 düşüşle 7.545 puandan işlem görmekte. İspanya'daki IBEX 35 endeksi de %0,1'lik bir primle 11.753 puandan işlem yapıyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair olumlu beklentiler hakim, ancak yatırımcıların gözleri bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sona yaklaşmasıyla birlikte yüksek faiz oranlarının resesyona yol açıp açmayacağına dair kaygılar da devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın Beklentileri

Yeni işlem gününde Avrupa borsalarındaki karışıklık sürerken, genel olarak bölgede enflasyonist baskıların azaldığına dair güven hâkim. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 17 Ekim’de gerçekleştirilecek para politikası toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor ve bu durumu yatırımcılar dikkatle takip etmekte.

Bugün Takip Edilmesi Gereken Veriler

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesi verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor.

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