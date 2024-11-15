Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Negatif Seyir Hız Kesmeden Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 düşüşle 503,2 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.159 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.044 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 34.272 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 7.261 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 azalışla 11.514 puandan işlem görmekte.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomininyeni faiz indirimlerine yönelik acele edilmesi gereğine dair sinyaller vermediği açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'de 3. çeyrek büyümesi yıllık olarak beklentilere paralel gerçekleşti. Açıklanan verilere göre, İngiltere yılın 3. çeyreğinde çeyreklik olarak yüzde 0,1 büyüyerek tahminlerin altında bir performans sergiledi. Ancak yıllık bazda yüzde 1 büyüme kaydederek beklentilere paralel gitti.

Avrupa Merkez Bankası'nın Faiz Politikasına Dair Veriler

Eylül ayına ait sanayi üretiminde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 1,8 azalışla beklentilerin altında kalınması dikkat çekti. Diğer taraftan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu'nun dün yayımladığı toplantı tutanakları, faiz oranlarının kısıtlayıcı bölgede kalmaya devam edeceğini ve dezenflasyonist süreci destekleyeceğini gösterdi. Tutanaklara göre, üyeler faiz indirimiyle ilgili çok az risk gördüklerini ifade ettiler.

ECB'nin ekimdeki faiz indirimini, risklere karşı bir korunma olarak değerlendirdiği ve gelen verilerin piyasa katılımcılarının hem enflasyondaki düşüş hem de para politikasındaki gevşeme döngüsünün hızını zorlaştırdığı bilgisi verildi. Ayrıca, ECB'nin bu indirimiyle çok düşük enflasyon ve zayıf büyüme tehlikesini ortadan kaldırmak istediği belirtildi.

Piyasalardaki Gözlemler

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.