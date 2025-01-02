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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsaları yılın ilk işlem gününde negatif seyir izliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 düştü.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:52
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Devam Ediyor

Avrupa borsalarında negatif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,1 azalışla 507,1 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 19.910 puanda kalmayı başardı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %0,1 kayıpla 8.161 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,1 düşüşle 34.152 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,4 azalışla 7.348 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,2 kayıpla 11.572 puana gerilemiş durumda.

Belirsizlikler Piyasaları Etkiliyor

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenecek yol haritasına dair belirsizlikler ile yılın ilk işlem gününde olumsuz bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında yılbaşı tatili sonrası dikkatler, bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrilmiş durumda. Bölge genelinde resesyon endişeleri devam ederken, imalat sanayi aktivitesindeki zayıflık, Avrupa ekonomisinin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Analistler, bugün açıklanacak verilerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecekte izleyeceği yol haritası üzerindeki etkilerini yorumluyor. Özellikle 2025 yılında ECB'nin güvercin politikalarını sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca, Avrupa'daki imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvuruları ile ilgili gelişmeler de takip edilecek.

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