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Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir, İngiltere Hariç

Avrupa borsalarında pozitif seyir sürerken, İngiltere'deki borsa düşüşte. Yatırımcılar ECB'nin faiz kararlarını bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:39
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir, İngiltere Hariç

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir, İngiltere Hariç

Avrupa borsalarında genel olarak pozitif bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, %0,2 artışla 535,46 puan'a yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi %0,2 değer kazanarak 21.668,25 puan seviyesine ulaştı. Ancak, İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,1 azalış göstererek 8.549,20 puan seviyesinde işlem görüyor.

İtalya, İspanya ve Fransa Borsaları

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyir izleyerek 36.384,00 puan'da kalırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi %0,5 artışla 12.340,40 puan'a çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise %0,2 kazançla 7.889,82 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed'in Faiz Kararları Piyasaları Etkiledi

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını sabit tutma kararı alırken, Fed Başkanı Jerome Powell, politika duruşunu ayarlamakta acele etmeye gerek olmadığını vurguladı. Fed, son 3 toplantısında gevşeme döngüsünü sürdürürken, dün faiz indirimine ara verdi. Politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutan Fed, enflasyonun hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Küresel Ekonomide Endişeler Sürüyor

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikileminin ortasında ilerlerken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda alacağı kararların küresel ticaret konusunda endişe yaratmaya devam ettiği bildirilmekte.

Gözler ECB'nin Kararlarında

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın açıklayacağı para politikası kararları dikkatle izleniyor. Piyasalarda ECB'nin politika faizini 25 baz puan indireceği konusunda beklentiler mevcut. Analistler, faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcılar tarafından yakın takip edileceğini belirtiyorlar.

Ayrıca, bugün ECB'nin faiz kararının yanı sıra, ABD, Avro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi de takip edilecek.

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