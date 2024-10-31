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Avrupa Borsalarında Satış Baskısı Sürüyor

Avrupa borsaları, siyasi belirsizlikler ve makroekonomik verilerle olumsuz bir seyir izliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:32
Avrupa Borsalarında Satış Baskısı Sürüyor

Avrupa Borsalarında Negatif Trend

Avrupa borsalarında, açılışın ardından satış ağırlıklı bir seyir gözlemleniyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %0,6'lık bir azalışla 508,5 puana geriledi. Almanya'nın DAX 40 endeksi %0,7 düşüşle 19.141 puanda, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi %0,6 gerileyerek 8.113 puana düştü.

Ülkeler Bazında Performans

İtalya'da MIB 30 endeksi %0,5 kayıpla 34.315 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,6 değer kaybıyla 7.385 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de %0,4 gerileyerek 11.664 puandan işlem görüyor.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalardaki olumsuz hava, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle devam eden siyasi belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporunun beklentileriyle ivme kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa borsalarında olumsuz bir seyir hakimken, Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ECB'nin Belirsizlikleri ve Ekonomik Veriler

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gözetiminde, gelecekte atılacak adımlara yönelik belirsizliklerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak açıklanacak makroekonomik verilerin, gevşeme sürecine dair belirsizlikleri azaltma potansiyeli taşıdığı düşünülüyor. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte %0,4 büyüme kaydetti.

Öne Çıkan Veriler ve ECB Açıklamaları

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), üçüncü çeyrekte Almanya'da %0,2, Fransa'da %0,4, İspanya'da %0,8 artış gösterirken, İtalya'da ise değişim yaşanmadı. ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, dezenflasyon sürecinin ilerlediğini fakat enflasyonla mücadelenin henüz tamamlanmadığını belirtti ve kısıtlamaların kaldırılması konusunda temkinli bir yaklaşım önerdi.

Gelecek Veriler Üzerine Beklentiler

Almanya'da eylül ayında perakende satışlar aylık %1,2, yıllık ise %0,9 artış gösterdi. Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranları ile ABD'de kişisel tüketim harcamaları gibi önemli ekonomik verilerin açıklanması bekleniyor. Yatırımcılar, bu verilerin piyasalar üzerindeki etkisini dikkatle takip edecekler.

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