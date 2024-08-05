Avrupa Borsalarında Sert Düşüş Başladı

Avrupa Borsalarında Düşüş Rüzgarları

Yeni bir güne başlayan Avrupa borsaları, karamsar bir tablo sergileyerek açılışı sert düşüşlerle gerçekleştirdi. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, açılışın hemen ardından %3'lük düşüşle 483,1 puana gerilerken, Almanya’nın DAX 40 endeksi %2,7 kayıpla 17.162 puan seviyesinde işlem görüyor.

Ülkeler Arası Olumsuz Tablo

İngiltere’de FTSE 100 endeksi %2,4 azalışla 7.979 puana düşerken, İtalya’nın MIB 30 endeksi %3,9 kayıpla 30.773 puana geriledi. Fransa’daki CAC 40 endeksi %2,9'luk düşüşle 7.043 puana indi, İspanya’daki IBEX 35 endeksi ise %3,2 değer kaybıyla 10.336 puana ulaşarak olumsuz bir performans sergiledi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD'de resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte hafta tarihi düşüş baskısıyla başladı. Ülkede açıklanan ekonomik veriler, yavaşlamanın öngörülenden daha sert olacağına dair kaygıları artırdı. Bu durum, Avrupa piyasalarına da yansıdı.

ECB ve BoE Faiz İndirimi Bekliyor

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulunurken; İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) %50 ihtimalle faiz indirimine devam etmesinin fiyatlandığını aktardı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da 50 baz puan faiz indirmesi bekleniyor. Bu gelişmeler, piyasalardaki risk algısını artırmış durumda.

Piyasalardaki Son Gelişmeler

Ayrıca, analistler bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix Yatırımcı Güven Endeksi'nin nasıl şekilleneceğini takip edeceklerini belirtti.