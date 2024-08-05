Avrupa Borsalarında Sert Düşüş: Ekonomik Endişeler Artıyor

Avrupa Borsalarında Ciddi Düşüşler

Son günlerde küresel piyasalarda etkili olan satış dalgası, Avrupa borsalarında sert düşüşlere neden oldu. Haftanın ilk işlem gününde, Stoxx Europe 600 endeksi %2,17 değer kaybederek 487,05 puana geriledi.

Ülke Bazında Endeks Değişimleri

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,04 düşüşle 8.008,23 puana, Fransa'nın CAC 40 endeksi %1,42 azalmasına rağmen 7.148,99 puanda yer aldı. Almanya’daki DAX 40 endeksi %1,82 kayıpla 17.339 puana, İtalya’daki FTSE MIB 30 endeksi ise %2,27 azalarak 31.293,52 puana geriledi.

Küresel Ekonomik Endişeler

Küresel piyasalardaki bu dalgalanmanın arkasında, ABD'de resesyon endişelerinin artması yer alıyor. Ekonomik aktivitenin beklenenden daha sert yavaşlayabileceği düşüncesi, satış baskılarını artırdı. Asya piyasalarında ise benzer bir durum söz konusu; Japon borsa endeksindeki değer kaybı %10’u, Güney Kore’deki kayıplar ise %10’a yaklaştı.

Sektörel Etkiler ve Güven Endeksi

Avrupa’daki teknoloji hisseleri, Stoxx Europe 600 endeksi içerisinde %0,92 kayıpla etkilenirken, enerji hisseleri de %3 civarında düşüş yaşadı. Ayrıca, Avro Bölgesi’nde yatırımcı güven endeksi ağustosta sert bir şekilde azalarak eksi 13,9 seviyesine geriledi. Bireysel ülke verilerine baktığımızda, Almanya’daki hizmet sektörü PMI endeksi de son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Sonuç Olarak

Küresel piyasalardaki olumsuz hava, gelişmiş ekonomilerin devlet tahvil faiz oranlarında da hızlı bir gerilemeye neden oldu. Bu durum, yatırımcılar arasında kaygı yaratmaya devam etmekte ve piyasalarda belirsizliğin sürmesine yol açmaktadır.