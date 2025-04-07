Avrupa Borsalarında Sert Satış Dalgası: Düşüşler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısı etkili oluyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %6,4 düşüşle 465 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %7,5 azalışla 19.142 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %4,9 değer kaybıyla 7.658 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %7,3 düşüşle 32.135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %5,9 azalışla 11.702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %6,2 değer kaybıyla 6.825 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı, yeni haftaya taşındı. Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, önümüzdeki günlerde Trump'ın gümrük vergilerine karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalışarak ABD ithalatına yönelik ilk karşı yaptırımları onaylaması bekleniyor.

Geçen hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız. Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi, müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, AB tarafının atacağı adımların küresel ekonomi ve ticaret için belirleyici olabileceğini ifade ederek, artan ticaret savaşları endişelerinin piyasalardaki satış baskısının devam etmesine neden olabileceğini vurguladı.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi şubatta aylık %1,3 ile beklentilerin üzerinde azalırken, şubat dış ticaret fazlası 17,7 milyar avro oldu. Günün geri kalanında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verileri takip edilecek.