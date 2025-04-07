DOLAR
38,01 0,27%
EURO
41,8 0,55%
ALTIN
3.708,35 -0,01%
BITCOIN
2.895.530,86 3,29%

Avrupa Borsalarında Sert Satış Dalgası: Düşüşler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında satış baskısıyla birlikte düşüşler derinleşti. Analistler, ticaret savaşları endişelerinin etkisine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:07
Avrupa Borsalarında Sert Satış Dalgası: Düşüşler Devam Ediyor

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısı etkili oluyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi %6,4 düşüşle 465 puana geriledi. Almanya'da DAX 40 endeksi %7,5 azalışla 19.142 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise %4,9 değer kaybıyla 7.658 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %7,3 düşüşle 32.135 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi %5,9 azalışla 11.702 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi %6,2 değer kaybıyla 6.825 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı, yeni haftaya taşındı. Avrupa borsaları da negatif seyrederken, Trump tarifelerine ilişkin bölgeden gelecek olası misilleme açıklamaları yakından takip ediliyor.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, önümüzdeki günlerde Trump'ın gümrük vergilerine karşı birleşik bir cephe oluşturmaya çalışarak ABD ithalatına yönelik ilk karşı yaptırımları onaylaması bekleniyor.

Geçen hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduklarını hatırlatarak, "Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız. Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi, müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Analistler, AB tarafının atacağı adımların küresel ekonomi ve ticaret için belirleyici olabileceğini ifade ederek, artan ticaret savaşları endişelerinin piyasalardaki satış baskısının devam etmesine neden olabileceğini vurguladı.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre, Almanya'da sanayi üretimi şubatta aylık %1,3 ile beklentilerin üzerinde azalırken, şubat dış ticaret fazlası 17,7 milyar avro oldu. Günün geri kalanında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satış verileri takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
2
TSB, Sigorta Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzunu Yayınladı
3
Akaryakıt fiyatlarında ibre yeşile döndü! Benzin, motorin, LPG fiyatlarında isyan ettiren değişiklik!
4
Annelere devletten 36 bin TL yardım! İki şartı sağlamak yeterli
5
TCMB, Yüksek Tutarlarla İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
6
O ilde dolmuş ve servis ücretlerine dev zam geldi
7
Avrupa'da Gaz Fiyatları Sert Düşüşle Haftaya Başladı

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!