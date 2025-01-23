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Avrupa Borsalarında Yükseliş Hakim

Avrupa borsaları bugün yükselişle kapanırken, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,44 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 21:17
Avrupa Borsalarında Yükseliş Hakim

Avrupa Borsalarındaki Yükseliş Eğilimi

Avrupa borsaları, işlem gününü yükselişle tamamlayarak yatırımcılara umut verdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, %0,44 artışla 530,34 puana çıktı.

Ülkelerin Endeks Performansları

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %0,23 artarak 8.565,2 puana ulaştı. Almanya'nın DAX 40 endeksi, %0,74 değer kazanarak 21.411,53 seviyesine çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi %0,7 yükselerek 7.892,61 puan oldu. İtalya'da ise FTSE MIB 30 endeksi %0,72 artış ile 36.112,84 puana yükseldi.

Döviz Piyasalarında Durum

Öte yandan, avro/dolar paritesi TSİ 20.44 itibarıyla %0,2 değer kazanarak 1,043 seviyesinden işlem görmeye devam etti.

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