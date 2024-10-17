Avrupa Merkez Bankası'ndan Üçüncü Faiz İndirimi

EU Merkez Bankası'ndan Kritik Faiz Kararı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), zayıflayan ekonomik koşullara yanıt verebilmek adına yılın üçüncü faiz indirimini gerçekleştirdi. Yüzde 3,50 seviyesindeki mevduat faiz oranını %3,25 seviyesine çekme kararı aldı.

Piyasa Beklentilerine Uygun Hareket

Gerçekleştirilen faiz indirimleri, piyasalardaki genel beklentilerle örtüşürken, bankanın para politikasına ilişkin yaptığı açıklamada; refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizi de 25 baz puan düşürülerek sırasıyla %3,40 ve %3,65 seviyelerine indirildiği kaydedildi. Üçüncü İndirim

Bu karar, ECB’nin 2023 yılındaki 7. toplantısının bir parçası olarak alınırken, sırasıyla Mart 2016'dan bu yana refinansman ve marjinal fonlama faizleri için, Eylül 2019'dan beri de mevduat faizi için üçüncü bir indirim olma özelliği taşıyor.

Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Hedefleri

ECB'nin bu hamlesi, Avro Bölgesi'nde gerçekleşen yavaş ekonomik büyüme ve eylül ayında %1,7 olarak kaydedilen enflasyon oranının bankanın hedefi olan %2'nin altında kalmasıyla da doğrudan ilişkili. Bu durum, ECB'nin para politikası stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.