DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,96 0,03%
ALTIN
4.674,14 0,02%
BITCOIN
4.562.031,02 0,52%

Avrupa'nın Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü İlk Yarıda 6,8 GW Arttı

WindEurope raporuna göre Avrupa rüzgar enerjisi kurulu gücü ilk yarıda 6,8 GW artarak 291 GW'ye yükseldi; karasal artış ağırlıklı ve AB hedefleri geride kaldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:27
Avrupa'nın Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü İlk Yarıda 6,8 GW Arttı

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü ilk yarıda 6,8 GW arttı

WindEurope'un raporuna göre, Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü bu yılın ilk yarısında 6,8 gigavat artarak toplam 291 gigavata ulaştı. Artışın büyük kısmı karasal projelerden gelirken, deniz üstü yatırımları da katkı sağladı.

Artışın bileşenleri

Toplam artışın 6 gigavatı karasal (onshore) rüzgardan, 741 megavatı ise deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinden oluştu. Avrupa genelinde karasal rüzgar kurulu gücü 254 gigavat, deniz üstü kurulu güç ise 37 gigavat seviyesinde kayıtlı.

Ülke bazında kurulumlar

Artışın 5,3 gigavatı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından sağlandı. En fazla kurulum gerçekleştiren ülkeler şunlar oldu: Almanya 2,2 gigavat, İspanya 889 megavat, Birleşik Krallık 760 megavat ve Türkiye 593 megavat.

Mevsimsel ve yıllık dalgalanmalar

Rapor, rüzgar enerjisi kurulumlarının yıl boyunca eşit hızda ilerlemediğine dikkat çekiyor. Özellikle deniz üstü projelerinin inşası, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor; son 10 yılın ortalamasına göre deniz üstü inşaatlarının yılın ikinci yarısında yoğunlaştığı görülüyor.

Kısa ve orta vadeli öngörüler

Rapor ayrıca Avrupa için 2025 sonu kurulu güç artışı öngörüsünün 22,5 gigavattan 19 gigavata çekildiğini belirtiyor. Yılın ikinci yarısında sisteme 12 gigavat eklenmesi, bunun 9 gigavatının ise AB ülkelerinden gelmesi bekleniyor.

AB hedefleri ve gerekli önlemler

AB için 2030 hedefi 425 gigavat iken raporun öngörüsü 344 gigavat düzeyinde; bunun 298 gigavatı kara, 46 gigavatı deniz üstü santrallerden oluşması bekleniyor. Raporda, özellikle 2030 sonrasında güçlü bir kurulum ivmesi için hükümetlerin ve sanayinin elektrifikasyona öncelik vermesi, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve modernize edilmesi, liman altyapısına yatırım yapılması ve AB'nin yeni izin kurallarının tam uygulanması gerektiğine vurgu yapılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,1690, Avro 47,9150
2
Çin'in Çelik Talebinde 10 Yıllık Düşüş: Yıllık 5–7 Milyon Ton Azalma
3
Küresel Piyasalar Negatif: ABD Mali Endişeleri, Tahvil Satışları ve Altında Rekor
4
VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı
5
Avrupa'nın Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü İlk Yarıda 6,8 GW Arttı
6
ABD Mahkemesi: Google Chrome'u Satmak Zorunda Değil

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter