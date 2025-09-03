Avrupa'nın Rüzgar Enerjisi Kurulu Gücü İlk Yarıda 6,8 GW Arttı

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü ilk yarıda 6,8 GW arttı

WindEurope'un raporuna göre, Avrupa'nın rüzgar enerjisi kurulu gücü bu yılın ilk yarısında 6,8 gigavat artarak toplam 291 gigavata ulaştı. Artışın büyük kısmı karasal projelerden gelirken, deniz üstü yatırımları da katkı sağladı.

Artışın bileşenleri

Toplam artışın 6 gigavatı karasal (onshore) rüzgardan, 741 megavatı ise deniz üstü (offshore) rüzgar santrallerinden oluştu. Avrupa genelinde karasal rüzgar kurulu gücü 254 gigavat, deniz üstü kurulu güç ise 37 gigavat seviyesinde kayıtlı.

Ülke bazında kurulumlar

Artışın 5,3 gigavatı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından sağlandı. En fazla kurulum gerçekleştiren ülkeler şunlar oldu: Almanya 2,2 gigavat, İspanya 889 megavat, Birleşik Krallık 760 megavat ve Türkiye 593 megavat.

Mevsimsel ve yıllık dalgalanmalar

Rapor, rüzgar enerjisi kurulumlarının yıl boyunca eşit hızda ilerlemediğine dikkat çekiyor. Özellikle deniz üstü projelerinin inşası, hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor; son 10 yılın ortalamasına göre deniz üstü inşaatlarının yılın ikinci yarısında yoğunlaştığı görülüyor.

Kısa ve orta vadeli öngörüler

Rapor ayrıca Avrupa için 2025 sonu kurulu güç artışı öngörüsünün 22,5 gigavattan 19 gigavata çekildiğini belirtiyor. Yılın ikinci yarısında sisteme 12 gigavat eklenmesi, bunun 9 gigavatının ise AB ülkelerinden gelmesi bekleniyor.

AB hedefleri ve gerekli önlemler

AB için 2030 hedefi 425 gigavat iken raporun öngörüsü 344 gigavat düzeyinde; bunun 298 gigavatı kara, 46 gigavatı deniz üstü santrallerden oluşması bekleniyor. Raporda, özellikle 2030 sonrasında güçlü bir kurulum ivmesi için hükümetlerin ve sanayinin elektrifikasyona öncelik vermesi, elektrik şebekelerinin genişletilmesi ve modernize edilmesi, liman altyapısına yatırım yapılması ve AB'nin yeni izin kurallarının tam uygulanması gerektiğine vurgu yapılıyor.