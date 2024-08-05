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Avrupa Pazarları Derin Kayıplar Yaşıyor

Küresel satış dalgası Avrupa borsalarını sarhoş etti, teknoloji ve bankacılık hisseleri önemli kayıplar yaşadı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 16:19
Avrupa Pazarları Derin Kayıplar Yaşıyor

Avrupa Borsalarında Derinleşen Kayıplar

Avrupa borsaları, küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle kayıplarını derinleştiriyor. Özellikle teknoloji hisselerinde %4,5, bankacılık hisselerinde ise %4,4'lük düşüşler gözlemleniyor.

Küresel Piyasalardaki Endişeler

ABD'deki resesyon endişeleri, yeni haftanın başlangıcında küresel piyasalarda tarihi bir satış dalgasının yaşanmasına neden oldu. Bu durum, Avrupa borsalarını da olumsuz etkiliyor.

Avrupa Pazarındaki Gelişmeler

Avrupa'da açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi, TSİ 15.52'de %3,54'lük bir düşüşle 480,22 puana geriledi. Almanya'daki DAX 40 endeksi ise %3,32 azalış göstererek 17.074,72 puan seviyesine düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi %2,86 değer kaybıyla 7.940,97 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi %3,68'lik bir düşüşle 30.841 puana, Fransa'da ise CAC 40 endeksi %2,53'lük bir azalışla 7.068,69 puana geriledi.

Hisse Senedi Kaybı Ciddi Boyutlarda

Özellikle teknoloji hisselerinde kayıplar %4,5'e ulaşırken, banka hisseleri %4,4'lük bir değer kaybı yaşadı. Petrol, gaz, perakende ve otomotiv sektörlerinde de %4'e kadar düşüşler gözlemlendi.

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