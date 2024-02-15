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Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

Ayçiçek yağlarında indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Carrefoursa marketlerden duyuruldu. Carrefoursa marketlerde yüzde 12 oranında indirim kampanyasına imza atılarak, ayçiçek yağı 184 TL’ye kadar düştü.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:45
Ayçiçek yağının 5 litresi 184 TL’ye düşüyor! Ayçiçek yağlarında yüzde 12 indirim başladı

Ayçiçek yağlarında indirim bekleyen vatandaşlara müjdeli haber Carrefoursa marketlerden verildi. Carrefoursa marketlerde hem teneke hem de pet şişe 5 litrelik ayçiçek yağları indirimli şekilde satışa çıkartıldı. %12 oranında indirim kampanyasıyla ayçiçek yağı satın almak isteyen vatandaşlar Carrefoursa marketlerde koşacak. Carrefoursa kartınız varsa hemen indirimden yararlanabilirsiniz!

SIRMA MARKA AYÇİÇEK YAĞI 184 TL’YE DÜŞÜYOR 

Ayçiçek yağında indirim kampanyası bekliyorsanız muhakkak Carrefoursa marketlerin başlatmış olduğu bu fırsattan yararlanmayı unutmayın. Normalde 209,90 TL’den satışta olan Sırma ayçiçek yağı 5 lt, Carrefoursa karta özel olarak %12 indirimli 184,90 TL’ye düşüyor.

SIRMA MARKA AYÇİÇEK YAĞI 184 TL’YE DÜŞÜYOR

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI TENEKE 5 LT 229 TL’YE DÜŞÜYOR

Sırma marka pet şişe ayçiçek yağının yanı sıra Yudum marka ayçiçek yağı teneke 5 LT’de Carrefoursa karta özel olarak %12 indirimli satışa çıkartıldı. Normalde 259,90 TL’den satışta olan bu ürün Carrefoursa kart indirim kaynanasıyla 229,90 TL’ye düşecek.

YUDUM AYÇİÇEK YAĞI TENEKE 5 LT 229 TL’YE DÜŞÜYOR

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